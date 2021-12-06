В Саудовскую Аравию с вакциной «Спутник V»: поиски билетов выросли вдвое

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру поиски билетов в Саудовскую Аравию выросли в два раза на фоне новости о том, что страна готова принимать туристов, вакцинированных «Спутником V». Сравнивалось число поисков авиабилетов 5 декабря со средним уровнем за предыдущие 30 дней.

Аналитики Туту.ру отмечают, что речь идёт именно о всплеске интереса, а не о том, что россияне начали скупать билеты в эту страну. Кроме того, на популярности направления будет сказываться тот факт, что пока при въезде в страну даже вакцинированные «Спутником V» должны пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест. Страна готовится принимать россиян с 1 января 2022 года, — говорят в пресс-службе сервиса.

Подготовиться к поездке в Саудовскую Аравию поможет материал Туту Сюжетов : рассказываем про дресс-код, лучшие пляжи и особенности местного гостеприимства. В сентябре 2019 года туристы получили возможность оформлять визу в эту страну онлайн: заполняешь анкету, оплачиваешь пошлину, и через несколько минут виза приходит на почту.

Сервис поездок и путешествий Туту.ру собирает статусы по открытию международного сообщения специальной странице . Здесь публикуется информация о том, можно ли полететь в ту или иную страну, какие страны ожидают «открытия» в ближайшем будущем, какая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, даётся справка о требованиях к туристам, ограничениях в работе туристических объектах, а также контакты для экстренной связи.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за ноябрь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.