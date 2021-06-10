В села Первомайского и Кировского районов пришел природный газ

Газификация полуострова является одним из приоритетных направлений работы крымского правительства. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко в рамках торжественного ввода в эксплуатацию распределительных сетей газоснабжения в селах Крестьяновка и Новая Деревня Первомайского района.

Сегодня еще несколько сел Первомайского района получили газ – голубое топливо теперь будет более чем в 500 домах. Пуск газа, несомненно, улучшит бытовые условия жителей, степень их комфорта, решит многие вопросы ведения домашнего хозяйства. К тому же, ощутимой станет и разница ценовой составляющей. Сегодня природный газ остаётся одним из самых экономичных видов топлива, — отметил Игорь Михайличенко, поздравив жителей села со знаковым событием и пожелав благополучия, тепла и уюта в домах.

Вице-премьер поблагодарил сотрудников ООО «ЧНГ Газификация», которые всего за 10 месяцев ввели в эксплуатацию сети газоснабжения. Строительство объекта началось менее года назад – 17 августа 2020 года. В селах проложены уличные сетей газораспределения до границ земельных участков, на которых расположены жилые домовладения, административные и социальные объекты.

Также сегодня пуск природного газа состоялся в селе Ореховка Кировского района Крыма. В торжественном мероприятии принял участие министр топлива и энергетики РК Евгений Рукавишников.

Строительство распределительных сетей газоснабжения в с. Ореховка Кировского района выполнено за счет средств ГУП РК «Крымгазсети», общая стоимость данного мероприятия составила 64 млн. рублей, — отметил министр.

На объекте выполнены работы по укладке уличных сетей газораспределения с газопроводами — отводами до границ земельных участков, на территории которых расположены жилые дома и объект социальной сферы — Ореховский сельский клуб.

В настоящее время заключено 33 договора на выполнение строительно-монтажных работ внутри границ земельных участков, 2 домовладения готовы к пуску газа.

Газификация населенных пунктов Республики Крым продолжается.