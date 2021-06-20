В селах Байдарской долины немало пожилых людей, которым нужна помощь. Причем не только общественников

Жизненные истории «Добровольца».

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» провело очередной рейд в рамках программы «Продуктовое обеспечение» по селам Байдарской долины. Впечатлений и эмоций у общественников много. Причем не самых оптимистичных. Слишком много пожилых сельчан прозябает в одиночестве и бедности. В каждом доме — своя жизненная история. Но большинство их сводится к одному финалу – старики остаются на обочине и… тихо ждут смерти. А ведь любая помощь, любой визит неравнодушных – им и помощь и надежда.

Заслуженный учитель. Село Орлиное. В соседней комнате лежит его жена. Они друг друга уже не видели долго. Очень долго… Нет сил поднялся с постелей… У этих людей нет инвалидности… Она четыре года вообще не встаёт… Мне показалось, что они умирают. И у них нет инвалидности. С понедельника срочно занимаемся, — написал накануне в соцсетях лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

То ли сила социальных сетей, то ли внимание к общественнику со стороны властей… Но уже сегодня в доме семьи Балыковых побывал вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин. Есть надежда, что в этой истории все-таки будет не печальный финал.

Но таких случаев – десятки, если не сотни. Как раз в отдаленных сил очень даже просто не попасть в поле зрение ответственных социальных работников, остаться один на один со своими болезнями и проблемами, встретить одинокую старость.

«Доброволец» как может оказывает помощь. И продуктами – пожилым, одиноким, малоимущим, многодетным. И обслуживанием. Социальный парикмахер «Добровольца» каждую неделю старается обслужить на дому больных людей, тех стариков, у кого нет сил выбраться за порог дома.

Работа нашего социального парикмахера открывает нам двери в дома, жители которых уже потеряли всякую надежду…. Эта женщина четыре года не встаёт с постели. Все её домашние — недееспособные. Нет инвалидности, крайняя черта бедности… Будем помогать, — пояснил фото Дмитрий Голиков.

Он уверяет: социальные программы «Добровольца «для сельчан будут проводиться регулярно. Кто присоединится к инициативам общественников?

PS. Когда материал был готов к публикации, пресс-служба правительства Севастополя распространила сообщение о том, что ветеранам труда из Орлиного (Гульнаре Умеровой и Виктору Балыкову) помогут с оформлением инвалидности. Вице-губернатор Александр Кулагин отметил, что семья была под контролем органов социальной защиты и здравоохранения:

Они дети войны, ветераны труда, и по линии соцзащиты получают льготы и дополнительные выплаты.

По линии здравоохранения документы на инвалидность Гульнары Муссановны уже отправлены в медико-санитарную комиссию. На следующей неделе она получит свидетельство об инвалидности. Виктора Васильевича завтра направят в стационар городской больницы №9 на обследование.

Фото: ОД «Доброволец» и пресс-служба правительства Севастополя.