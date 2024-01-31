В селах Крыма появятся зоны отдыха, детские игровые и спортивные площадки, а также футбольное мини-поле

Алиме Зарединова отметила, что благодаря работе госпрограммы по развитию сельских территорий также развивается социальная и инженерная инфраструктура, прокладываются сети водоснабжения и газификации. Так, с 2015 года в Симферопольском, Джанкойском, Красногвардейском, Сакском и Кировском районах было проложено больше 40 километров сетей для водоснабжения и газоснабжения сел и поселков.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства Республики Крым