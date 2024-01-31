В результате реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» в селах Крыма появятся зоны отдыха, детские игровые и спортивные площадки, а также футбольное мини-поле. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.
В 2024 году запланировано обустройство 8 таких социальных проектов в Сакском, Красногвардейском, Кировском, Симферопольском, Черноморском, Красноперекопском районах и городе Феодосии на сумму больше 14 миллионов рублей. Напомню, что социальные объекты в сельской местности появляются уже на протяжение 9 лет. Так, с 2015 по 2023 годы было реализовано 376 проектов по благоустройству в 14 районах республики и 2 городских округах. Кроме благоустройства сельских территорий успешно работают и другие направления госпрограммы, благодаря которым жители сельской местности могут улучшить свои жилищные условия. За девять лет больше 160 миллионов рублей социальных выплат для улучшения жилищных условий в сельской местности получили 168 жителей из 14 районов, в этом году такая субсидия будет направлена жителю Сакского района, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Крым.
Алиме Зарединова отметила, что благодаря работе госпрограммы по развитию сельских территорий также развивается социальная и инженерная инфраструктура, прокладываются сети водоснабжения и газификации. Так, с 2015 года в Симферопольском, Джанкойском, Красногвардейском, Сакском и Кировском районах было проложено больше 40 километров сетей для водоснабжения и газоснабжения сел и поселков.
По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма