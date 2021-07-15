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В селе Ак-Монай перезахоронили останки, обнаруженные при прокладки газопровода

В селе Ак-Монай перезахоронили останки, обнаруженные при прокладки газопровода

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:01 15.07.2021

В селе Ак-Монай (Каменское) Ленинского района провели обряд перезахоронения останков со старого мусульманского кладбища. Напомним, что весной этого года в результате работ, при прокладке газопровода высокого давления на поверхности оказались человеческие кости, которые беспорядочно были разбросаны по территории.

Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь возмутившись фактом кощунства и глумления над могилами предков, а также на основании многочисленных жалоб местных жителей села Каменское (Ак-Монай), обратилось в Отдел МВД России по Ленинскому району, Прокурору Ленинского района, районную администрацию и Департамент охраны культурного наследия при Министерстве культуры Республики Крым с требованием разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие меры. По словам районного имама Ленура Мамедиева, при согласовании проекта строительства в рамках программы ФЦП в Ленинском районе Крыма газопровода высокого давления, местными властями почему-то не было подтверждено наличие на карте местности старого мусульманского кладбища. Однако после сложившейся ситуации по инициативе местной религиозной общины и при поддержке местных властей территория старого мусульманского кладбища с указанием границ будет обозначена как «Историческое место захоронения крымских татар», — отмечают в пресс-службе ДУМ Крыма.

Что касается найденных останков, было принято решение перезахоронить их на том же старом кладбище в общую могилу. На данном мероприятии присутствовали главный имам Ленинского района Ленур Мамедиев, заместитель Главы Администрации Ленинского района Амет Абильваапов, глава Семисотского сельского поселения Игорь Загнитко, а также местные жители села Ак-Монай.

В селе Ак-Монай перезахоронили останки, обнаруженные при прокладки газопровода

В дальнейшем планируется установка памятной таблички с указанием территории старинного мусульманского кладбища.

фото: пресс-служба ДУМ Крыма

В селе Ак-Монай перезахоронили останки, обнаруженные при прокладки газопровода

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