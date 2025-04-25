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В селе Берёзовка Раздольненского района открыли новую пожарную часть
фото: пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций РК

В селе Берёзовка Раздольненского района открыли новую пожарную часть

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 14:19 25.04.2025

В с. Березовка Раздольненского района открыли новую пожарную часть ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым». Личный состав новой пожарной части заступил в боевой расчет.

На торжественном  открытии  присутствовали заместитель Председателя Совета Министров Республики Крым Игорь Михайличенко, начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым, генерал — лейтенант внутренней службы Аркадий Ожигин, заместитель Председателя Государственного совета Республики Крым Наталья Звензек, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Ерёменко  и другие.

Строительство пожарной части осуществлялось с 2022 по 2025 года за счет бюджетных средств Республики Крым.

В личном составе пожарной части – 19 человек.  Все работники прошли обучение по программам «Профессиональная подготовка «Пожарный» и «Профессиональная переподготовка «Водители пожарных и аварийно-спасательных машин, оснащенных специальными и звуковыми сигналами». На вооружении огнеборцев 2 единицы новой техники: автоцистерны, оснащенные всем необходимым оборудованием.

В своём приветственном слове Алексей Ерёменко подчеркнул, что это первая пожарная часть в структуре министерства, «построенная с нуля» и полностью укомплектованная новым необходимым оборудованием.

В районе выезда новой пожарной части входят 3 дошкольных и общеобразовательных, медицинское учреждение, 7 Домов культуры, автозаправочная станция, 10 крупных агрофирм, занимающихся выращиванием зерновых культур, разведением крупного молочного рогатого скота, предприятие по добычи строительного камня, а также 9 населенных пунктов с общей численностью населения в 3 683 человека. В зоне ответственности пожарной части находятся 9 населенных пунктов в радиусе 13 км, – отмечает Алексей Ерёменко.

Двухэтажное здание новой модульной ПЧ включает в себя: учебный класс, комнаты отдыха, кабинеты, столовую, душевые, отапливаемый гараж, раздевалки и складские помещения. Здание полностью укомплектовано мебелью и техническими средствами, в том числе столами, кухонным гарнитуром, компьютерами, телефонами. В помещениях установлены кондиционеры, средства пожаротушения. На территории имеется пожарный водоем, спортивный комплекс для тренировок личного состава, проведено озеленение.

По информации пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций РК

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