Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | В селе Чистенькое, под Симферополем загорелся магазин

crimeapress_news

В селе Чистенькое, под Симферополем загорелся магазин
Фото6 МЧС РК

В селе Чистенькое, под Симферополем загорелся магазин

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 18:43 21.09.2020

Крымские огнеборцы ликвидировали возгорание здания магазина в селе Чистенькое Симферопольского района.

К месту происшествия были направлены два отделения 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым, служба пожаротушения 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым, — сообщил министр ЧС РК Сергей Шахов.

По прибытии к месту, сотрудниками МЧС России установлено, горит кровля здания магазина.

Огнеборцы незамедлительно приступили к разведке и тушению пожара, звеном ГДЗСобследованы помещения здания магазина. Благодаря профессиональным и решительным действиям спасателей пожар ликвидирован в 19:41 на площади 30 кв. метров, — говорится в сводке МЧС.

Пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара устанавливается.

В селе Чистенькое, под Симферополем загорелся магазин

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.