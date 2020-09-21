В селе Чистенькое, под Симферополем загорелся магазин

Крымские огнеборцы ликвидировали возгорание здания магазина в селе Чистенькое Симферопольского района.

К месту происшествия были направлены два отделения 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым, служба пожаротушения 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым, — сообщил министр ЧС РК Сергей Шахов.

По прибытии к месту, сотрудниками МЧС России установлено, горит кровля здания магазина.

Огнеборцы незамедлительно приступили к разведке и тушению пожара, звеном ГДЗСобследованы помещения здания магазина. Благодаря профессиональным и решительным действиям спасателей пожар ликвидирован в 19:41 на площади 30 кв. метров, — говорится в сводке МЧС.