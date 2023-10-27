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В селе Фронтовом под Севастополем отремонтировали 700 метров дорог
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В селе Фронтовом под Севастополем отремонтировали 700 метров дорог

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:42 27.10.2023

Завершён ремонт дорог в селе Фронтовом в Севастополе благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ремонтные работы были проведены на улице Краснореченской, в проезде переулок Майский — улица Краснореченская и в переулке Майском. Общая протяжённость объектов — 706 метров.

В рамках ремонта на объектах  выполнена ликвидация просадок, устроено основание, выравнивающий и верхний слой покрытия, укреплены обочины.

Мы получали обращения с просьбой отремонтировать эти дороги, рядом расположена школа № 55, а также Дом культуры. В этом году проезжую часть привели в порядок. Работы завершены раньше установленного контрактом срока. В настоящее время подрядчик готовит необходимые документы для ввода отремонтированных дорожных объектов в эксплуатацию, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Напомним, подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте национального проекта https://bkdrf.ru/map/sevastopol. Карта наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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