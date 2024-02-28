В селе Фрунзе Сакского района начаты работы по благоустройству

В рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым по национальному проекту «Жильё и городская среда» проводятся работы по благоустройства сквера Победы в с. Фрунзе Сакского района. Об этом сообщает Главное управление по реализации национальных проектов.

На территории сквера на текущий момент ведутся работы по выкорчёвыванию деревьев, кронированию и санитарной обрезке. Снят плодородный слой почвы, проводится отсыпка бутом от 45 до 50 см и установка бордюрного камня.

В ходе выполнения комплекса работ по благоустройству планируется устройство пешеходных дорожек, установка пергол, лавочек, урн, детской игровой площадки и летней сцены для проведения различных мероприятий. Силами подрядной бригады также будет проведено озеленение, посадка деревьев и монтаж системы орошения для полива газонов, деревьев и кустарников. Для безопасности предусмотрено ночное освещение и система видеонаблюдения. Общая стоимость выполняемых работ — 16,1 млн. рублей, — говорится в сообщении.

В ближайшее время местные жители и гости посёлка Фрунзе смогут в полной мере воспользоваться новым и комфортным общественным пространством, по достоинству оценив созданную инфраструктуру.