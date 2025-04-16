В селе Гришино Первомайского района открылся новый детский сад «Чебурашка» на 130 мест

Новый детский сад рассчитан на 130 мест и включает 7 групп. Учреждение укомплектовано штатом из 25 сотрудников, среди которых 7 квалифицированных педагогов.

Территория детского сада благоустроена и оснащена всем необходимым для комфортного пребывания детей. Здесь оборудованы 7 игровых площадок с теневыми навесами, современным игровым оборудованием и безопасным мягким покрытием, а также две спортивные площадки для активного отдыха и физического развития воспитанников.

Особое внимание уделено созданию доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения. В детском саду установлена подъемная платформа, лифт, звуковые указатели и тактильные подсказки со шрифтом Брайля для незрячих и слабовидящих детей, а также специальный санузел. Современное игровое оборудование позволяет в полной мере реализовать адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ.

Открытие нового детского сада стало важным событием для жителей села Гришино и всего Первомайского района. Учреждение не только обеспечит комфортные условия для дошкольного образования, но и станет центром развития и социализации для юных жителей региона.

По информации пресс-службы Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым