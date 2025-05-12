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В селе Громовка под Судаком строят фельдшерско-акушерский пункт
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В селе Громовка под Судаком строят фельдшерско-акушерский пункт

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 17:08 12.05.2025

В селе Громовка городского округа Судак ведется строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Объект здравоохранения возводится в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», призванного улучшить качество и доступность медицинской помощи. Стоимость реализации мероприятия — 16,9 млн рублей.

В настоящее время строительная готовность ФАПа составляет 50%. Новое здание будет оснащено всем необходимым для квалифицированного оказания первичной медико-санитарной помощи и комфортной работы специалистов — медицинским оборудованием, укладками для оказания экстренной и неотложной помощи при различных жизнеугрожающих состояниях, мебелью, компьютерной техникой. Строительство ФАПа реализуется с учетом соблюдения условий доступной среды для маломобильных групп населения.

Медучреждение полностью укомплектовано кадрами. Здесь местные жители смогут пройти профилактические осмотры, первый этап диспансеризации, вакцинацию, получить консультации по здоровому образу жизни и другие необходимые медицинские услуги. В селе Громовка проживает 129 человек. Ввод в эксплуатацию нового фельдшерско-акушерского пункта запланирован в текущем году.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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