В селе Краснолесье Симферопольского района реконструируют училище олимпийского резерва

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов осмотрел ход реконструкции на спортивном объекте ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва» в селе Краснолесье Симферопольского района — общежитие и спортивные залы, футбольное поле — а также пообщался с воспитанниками училища. Вывод Сергея Аксёнова: на данный момент для учеников спортивного училища созданы хорошие условия, реконструкцию планируется закончить к 1 марта текущего года.

Училище полностью преобразилось, приводится в порядок территория спортзала. К 1 марта должны закончить все работы по реконструкции, хотя уже сейчас проводятся тренировки в штатном режиме. Для сборных команд Республики Крым по разным видам спорта созданы отличные условия, — цитирует Управление информации и пресс-службы Главу Республики Крым.

Сергей Аксёнов отметил, что в дальнейшем, отмечает Сергей Аксёнов, планируется расширить территорию спортивного комплекса для проведения соревнований республиканского уровня.

В данном спортивном центре будут проходить тренировочные сборы перед подготовкой к соревнованиям. Также будут установлены зрительские трибуны. Планируется, что училище может стать не только тренировочной базой, но и центром проведения республиканских соревнований и турниров, а в дальнейшем, возможно, и всероссийских. В любом случае, территория позволяет расширяться. Будут приведены в порядок лесопосадки, места досуга, — отмечает Глава республики.

При этом, по словам Сергея Аксёнова, для комфортных условий проживания обучающихся в спортивном училище будет построено общежитие на 300 мест стоимостью 348 млн рублей. Глава Крыма добавил, что проект готов, завершение строительных работ запланировано на конец 2022 года.

Все сборные команды экипированы как формой, так и инвентарем, созданы все условия для занятия спортом. Будем развивать спортивное направление в Крыму, выполнять целевые показатели федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», — уточнил Глава республики.

Также министр спорта РК Ольга Торубарова сообщила, что на сегодняшний день в училище есть 4 основные локации, 20 культурно-оздоровительных комплексов, где предусмотрено проведение соревнований по игровым видам спорта, борьбе, боксу, дзюдо, самбо, а также два больших универсальных поля с искусственным и натуральным покрытием.

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым