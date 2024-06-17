В селе Крымская роза после капремонта открыли врачебную амбулаторию

В селе Крымская роза Белогорского района завершен капитальный ремонт врачебной амбулатории. Сегодня состоялось торжественное открытие медучреждения. В мероприятии приняли участие председатель Комитета Государственного совета Республики Крым по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель, заместитель главы администрации Белогорского района – Главный архитектор района Вадим Бахметьев, заместитель главы администрации Белогорского района Ленор Сеитджемилов, главный врач ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница» Ольга Поклонская, медицинские работники и местные жители.
Строительно-монтажные работы на объекте проводились в два этапа в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Крым на 2021-2025 годы и ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Стоимость работ составила 35,7 млн рублей. В обновленном здании кроме кабинетов приема, процедурных и прививочных кабинетов, функционирует также дневной стационар. Медучреждение доукомплектовано необходимым оборудованием, закуплена новая мебель, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
Ремонт позволил создать комфортные и современные условия труда для медицинских работников, повысить доступность первичной медико-санитарной помощи для местных жителей. На медицинское обслуживание к врачебной амбулатории села Крымская роза прикреплено 1200 человек.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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