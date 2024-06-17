В селе Крымская роза после капремонта открыли врачебную амбулаторию

Строительно-монтажные работы на объекте проводились в два этапа в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Крым на 2021-2025 годы и ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Стоимость работ составила 35,7 млн рублей. В обновленном здании кроме кабинетов приема, процедурных и прививочных кабинетов, функционирует также дневной стационар. Медучреждение доукомплектовано необходимым оборудованием, закуплена новая мебель, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.