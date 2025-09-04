Прямо сейчас:
В селе Малореченское идёт модернизация системы водоотведения
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:35 04.09.2025

Председатель Совета министров Республики Крым провел проверку хода работ по реконструкции системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод в селе Малореченское в городском округе Алушта.

По словам Юрия Гоцанюка, работы движутся динамично, и на сегодняшний день строительная готовность составляет около 70%.

Ключевые элементы инфраструктуры – сливная станция, очистные сооружения, канализационный коллектор и площадка КОС – реализуются в соответствии с графиком, — отметил Председатель Правительства, добавив, что завершены работы по глубоководному выпуску и подпорным стенам.

Он также подчеркнул, что более чем на две трети сформированы здания очистки и сливной станции.

На площадке КОС завершены фундаментные работы, смонтированы резервуары и проложены трубопроводы. Выполнен ряд других технологических операций, — уточнил Гоцанюк.

Он также акцентировал внимание на необходимости сохранить текущую динамику работ.

Для успешного завершения проекта необходимо обеспечить качество на всех этапах и оперативно устранять потенциальные риски, способные повлиять на сроки сдачи объекта, — добавил Председатель Совета министров.

Реализация проектов по строительству и реконструкции очистных сооружений осуществляется в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» и находится под особым контролем Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 16

