фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В селе Мирное Симферопольского района завершают строительство врачебной амбулатории

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 16:20 30.10.2025

В селе Мирное Симферопольского района завершается возведение врачебной амбулатории. Медучреждение совместно с представителями подрядной организации посетила первый заместитель министра здравоохранения Республики Крым Ольга Растригина.

Строительство врачебной амбулатории реализуется за счет средств бюджета Республики Крым, стоимость выполнения работ – 125 млн рублей.

На объекте полностью завершены строительно-монтажные работы, поставлена мебель, компьютерная техника и оборудование, проведено благоустройство прилегающей территории. В настоящее время ведется подключение здания к инженерным коммуникациям, пуско-наладочные работы. Администрацией Симферопольского района будут обустроены подъездные пути к новому объекту здравоохранения. Ввести медучреждение в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

К врачебной амбулатории на медицинское обслуживание прикреплено 8,5 тысяч человек. Здесь будут вести прием врачи общей практики, терапевт, педиатры, стоматолог, акушер-гинеколог, а также средний и младший медицинский персонал. Введение в эксплуатацию нового здания амбулатории улучшит условия оказания медицинской помощи для местных жителей.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Просмотры: 12

