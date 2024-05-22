В селе Орлином — под Севастополем — идёт ремонт дорог по нацпроекту

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполняется ремонт дороги в переулке Форосском. Автомобильная дорога расположена в селе Орлином, протяжённость ремонтируемого участка – 0,26 км.

Дорога ведёт к большому количеству жилых домов, вблизи расположена церковь Сергия Радонежского, к святым местам круглогодично приезжает большое количество людей. Также рядом расположены Дворец культуры и досуга, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

После завершения всех работ по ремонту будет повышена безопасность движения транспорта, улучшены общая проходимость и общий внешний вид дороги. Это достигается за счёт использования современных технологий и тщательного контроля качества работ на всех этапах, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Жители Орлиного поделились впечатлениями:

Все пожелания жителей были рассмотрены и удовлетворены, очень рад, что в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя работают такие отзывчивые и понимающие специалисты. Руководитель подрядной организации приятно удивил нас всех качеством выполняемых работ. От лица жителей выражаю благодарность за создание комфортных условий в сфере безопасности дорожного движения и строительства тротуаров для детей и школьников в сельской местности. Надеемся, что подрядная организация продолжит ремонтные работы и на других улицах наших сёл, так как качество их работ заслуживает уважения.

В рамках ремонта подрядная организация выполнила фрезерование старого покрытия, ликвидацию просадок, заменила бортовой камень, устроила выравнивающий слой покрытия, на завершающем этапе будут устроены верхний слой покрытия на автомобильной дороге, покрытие тротуара, выполнена отсыпка обочин.

Подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте https://bkdrf.ru/map/sevastopol, которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя