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В селе Песчаное Бахчисарайского района благоустраивают набережную
фото: пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

В селе Песчаное Бахчисарайского района благоустраивают набережную

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:18 24.07.2024

В селе Песчаное Бахчисарайского района ведутся работы по благоустройству набережной и прилегающих к ней пешеходных зон. Проект реализуется в рамках соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым. Общая площадь благоустройства охватывает территорию размером в 2 гектара.

Территория проектирования ограничена с севера улицей Приморской, с юга — рекой Альмой и базой отдыха «Лагуна», с запада — Черным морем, с востока — улицей Набережной с существующей частичной жилой застройкой.

Формируя планировочное решение, специалисты отталкивались от существующего положения, сформированного на территории. Функциональное зонирование представлено следующими зонами: прогулочная зона, событийная зона, зона тихого отдыха, зона игровой активности, арт зона, зона коммерческих объектов, зона фуд-корта, санитарная зона, пляж.

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В настоящее время работы выполнены приблизительно на 50 процентов. Подрядной организацией выполнены следующие виды работ: демонтировано старое покрытие, установлены бордюры и частично уложена новая тротуарная плитка, сооружены индивидуальные малые архитектурные формы, установлены современные опоры освещения.

Благодаря проекту, создается современная и функциональная инфраструктура, которая превратит село в популярное место отдыха и привлечет еще больше туристов.

По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

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