В селе Песчаное Бахчисарайского района благоустраивают набережную

Территория проектирования ограничена с севера улицей Приморской, с юга — рекой Альмой и базой отдыха «Лагуна», с запада — Черным морем, с востока — улицей Набережной с существующей частичной жилой застройкой.

Формируя планировочное решение, специалисты отталкивались от существующего положения, сформированного на территории. Функциональное зонирование представлено следующими зонами: прогулочная зона, событийная зона, зона тихого отдыха, зона игровой активности, арт зона, зона коммерческих объектов, зона фуд-корта, санитарная зона, пляж.

В настоящее время работы выполнены приблизительно на 50 процентов. Подрядной организацией выполнены следующие виды работ: демонтировано старое покрытие, установлены бордюры и частично уложена новая тротуарная плитка, сооружены индивидуальные малые архитектурные формы, установлены современные опоры освещения.

Благодаря проекту, создается современная и функциональная инфраструктура, которая превратит село в популярное место отдыха и привлечет еще больше туристов.

По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым