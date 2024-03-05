В селе Полюшко — под Севастополем — ремонтируют дорогу

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Нахимовском районе Севастополя в селе Полюшко выполняется ремонт дороги на улице Сумская, протяжённость участка ремонта – 0,83 км.

В процессе ремонта рабочие выполнят фрезерование старого покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия, укрепление обочин.

Дорога является подъездной к множеству жилых домов, кроме того, неподалеку расположен детский сад №103. Строительно-монтажные работы подрядчик планирует выполнить раньше установленного контрактом срока. Всего в этом году в селе Полюшко планируется ремонт семи дорог, общей протяженностью 6,4 км, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно- транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Напомним, подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте национального проекта https://bkdrf.ru/map/sevastopol. Карта наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя