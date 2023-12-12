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В селе Приветном городского округа Алушта будет создан рекреационный кластер
Авторство: VAKT. Собственная работа, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33531044

В селе Приветном городского округа Алушта будет создан рекреационный кластер

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:02 12.12.2023

Проект предусматривает строительство объектов социальной и туристической инфраструктуры.

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что в селе Приветном городского округа Алушта планируется реализовать проект комплексного развития территории.

Это будет первый, пробный, рекреационный кластер в Республике Крым. Приступить к проекту планируется в следующем году, завершить работы в течение пяти лет, отметил Глава Республики.

Общая площадь кластера составит 480,6 гектара, предполагается строительство как жилых, так и нежилых объектов, в том числе объектов социальной и туристической инфраструктуры.

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Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

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