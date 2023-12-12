В селе Приветном городского округа Алушта будет создан рекреационный кластер

Проект предусматривает строительство объектов социальной и туристической инфраструктуры.
Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что в селе Приветном городского округа Алушта планируется реализовать проект комплексного развития территории.
Это будет первый, пробный, рекреационный кластер в Республике Крым. Приступить к проекту планируется в следующем году, завершить работы – в течение пяти лет, – отметил Глава Республики.
Общая площадь кластера составит 480,6 гектара, предполагается строительство как жилых, так и нежилых объектов, в том числе объектов социальной и туристической инфраструктуры.
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
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С тегами: строительство в Крыму