В селе Приветном городского округа Алушта будет создан рекреационный кластер

Проект предусматривает строительство объектов социальной и туристической инфраструктуры.

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что в селе Приветном городского округа Алушта планируется реализовать проект комплексного развития территории.

Это будет первый, пробный, рекреационный кластер в Республике Крым. Приступить к проекту планируется в следующем году, завершить работы – в течение пяти лет, – отметил Глава Республики.

Общая площадь кластера составит 480,6 гектара, предполагается строительство как жилых, так и нежилых объектов, в том числе объектов социальной и туристической инфраструктуры.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.