В селе Шелковичное Сакского района открыли новую зону отдыха

Первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс и председатель Комитета по законодательству Госсовета РК Сергей Трофимов приняли участие в открытии новой обустроенной зоны отдыха в селе Шелковичное Сакского района.

По словам первого вице-спикера, благодаря реализации программ по развитию и благоустройству сельских территорий создаются комфортные условия для жизни. И в этом, помимо государственной поддержки, огромная заслуга неравнодушных к своему поселению жителей.

Кроме того, Ефим Фикс и Сергей Трофимов побывали в селе Столбовое Сакского района, которое в прошлом году признано лучшим сельским поселением и отмечено денежной премией в размере 5 миллионов рублей.

Парламентарии посмотрели открывшуюся на днях новую зону отдыха, а также ознакомились с ходом работ по благоустройству общественных территорий.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.