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В селе Трудовое неравнодушные крымчане провели субботник на Братской могиле жертв фашизма

В селе Трудовое неравнодушные крымчане провели субботник на Братской могиле жертв фашизма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:41 03.05.2021

В селе Трудовое активисты- общественники, члены Еврейской религиозной общины, вместе со служащими Военного комиссариата Крыма, провели акцию по благоустройству Братской могилы жертв фашистского террора, установленной на месте массовых казней 1941-43 гг.

В селе Трудовое неравнодушные крымчане провели субботник на Братской могиле жертв фашизма

Участники акции провели уборку, благоустройство памятника, покос травы, возложили цветы и подготовили аллею к празднованию Дня Победы.

В селе Трудовое неравнодушные крымчане провели субботник на Братской могиле жертв фашизма

По словам военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, мероприятие проводится на фоне тех событий, которые были недавно в Киеве.

В селе Трудовое неравнодушные крымчане провели субботник на Братской могиле жертв фашизма

Страшно подумать, что сегодня в город-герое, в котором есть Бабий Яр, и были замучены десятки тысяч наших советских граждан, сегодня маршируют фашисты. Я считаю, что мы не должны об этом никогда забывать. Должны помнить, что эти ублюдки творили на нашей земле, творили с нашими гражданами. И должны напоминать своей молодёжи о тех событиях, которые происходили, в том числе, и на нашей крымской земле, — подчеркнул военком.

В селе Трудовое неравнодушные крымчане провели субботник на Братской могиле жертв фашизма

В свою очередь, председатель Еврейской религиозной общины Симферополя Аркадий Цырульников отметил, что впервые за долгое время крымчане собрались без какой-то конкретной даты, без формализма и официоза. Собрались для того, чтобы привести очень значимое для многих крымчан место в порядок.

В селе Трудовое неравнодушные крымчане провели субботник на Братской могиле жертв фашизма

Фото: управление информационной политики мининформ РК.

В селе Трудовое неравнодушные крымчане провели субботник на Братской могиле жертв фашизма

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