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В селе Южном - под Феодосией - заложили фундамент будущей мечети
фото: пресс-служба администрации Феодосии

В селе Южном — под Феодосией — заложили фундамент будущей мечети

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 14:37 28.01.2025

Сегодня в селе Южном состоялась закладка фундамента новой мечети. Это мероприятие стало символом единства и гармонии среди жителей Феодосийского округа различных национальностей и верований.

По словам Главы муниципального образования городской округ Феодосия Председатель Феодосийского городского совета Ивана Козырева,  такая инициатива способствует укреплению межнационального согласия и взаимопонимания. Заместитель главы администрации Юлия Некрасова выразила надежду, что будущая мечеть станет местом притяжения жителей сел Южное и Подгорное и будет способствовать сохранению традиций, культуры, а проводимые мероприятия будут способствовать объединению и развитию общественной жизни, — отмечают в пресс-службе администрации Феодосии. 

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