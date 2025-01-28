В селе Южном — под Феодосией — заложили фундамент будущей мечети

По словам Главы муниципального образования городской округ Феодосия Председатель Феодосийского городского совета Ивана Козырева, такая инициатива способствует укреплению межнационального согласия и взаимопонимания. Заместитель главы администрации Юлия Некрасова выразила надежду, что будущая мечеть станет местом притяжения жителей сел Южное и Подгорное и будет способствовать сохранению традиций, культуры, а проводимые мероприятия будут способствовать объединению и развитию общественной жизни, — отмечают в пресс-службе администрации Феодосии.