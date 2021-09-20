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В село Первомайское - под Севастополем - проведут сети водоснабжения

В село Первомайское — под Севастополем — проведут сети водоснабжения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:52 20.09.2021

В село Первомайское проведут сети водоснабжения от Ялтинского кольца. Соответствующее решение принято на заседании Правительства Севастополя.

По результатам встречи предлагается включить в программу по строительству и реконструкции сетей водоснабжения работы в селе Первомайском на сумму порядка 36 млн рублей. Проект прошел соответствующую экспертизу – это прокладка сети от Ялтинского кольца до самого села. Тем самым, мы разгрузим скважину в Хмельницком, которая питает сегодня и Первомайское, и Хмельницкое, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Жители Первомайского неоднократно обращались с просьбой решить проблему водоснабжения, так как в летний период вода в селе отсутствовала. По словам Евгения Горлова, до конца января 2022 года мероприятия будут выполнены.

Также в ходе заседания принято решение дополнительно провести сети газоснабжения по улице Крестовского в Балаклавском округе.

По улице Крестовского к домам 15 и 17 будет проведен газопровод от пожарной части через дорогу протяженностью 110 м, чтобы в домах появился газ, — отмечает Евгений Горлов.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В село Первомайское - под Севастополем - проведут сети водоснабжения

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