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В семье не без урода. В Севастополе объявились госавтоинспекторы-взяточники

В семье не без урода. В Севастополе объявились госавтоинспекторы-взяточники

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:10 21.03.2024

«Продались» за пятьдесят тысяч рублей.

В Севастополе оперативники собственной безопасности УМВД выявили факт противоправного деяния госавтоинспекторов.

Предварительно установлено, что два сотрудника регионального УГИБДД получили незаконное денежное вознаграждение от местного жителя за непривлечение к административной ответственности за нарушение ПДД. Выполняя возложенные на них служебные обязанности, сотрудники установили, что водитель, двигаясь на автомобиле «Nissan Pathfinder» допустил столкновение с припаркованным вдоль проезжей части автомобилем «Chevrolet Niva», после чего скрылся с места ДТП. С целью избежать предусмотренную законом ответственность за нарушение Правил дорожного движения, правонарушитель передал через посредника автоинспекторам 50 тысяч рублей в качестве взятки, — сообщает пресс-служба УМВД по г. Севастополю.

На основании собранных оперативниками материалов принято процессуальное решение. Уточняется, что при подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители – привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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УМВД России в Севастополе
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