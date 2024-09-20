В семье симферопольцев родилась тройня. Помогали малышам прийти в мир в Перинатальном центре РКБ им. Н. А. Семашко

Малыши появились на свет 10 сентября 2024 года с разницей в одну минуту – в 11:12, 11:13 и 11:14. Женщине была выполнена операция кесарево сечение на 35 неделе беременности. Новорожденные Давид, Ева и Демид родились абсолютно здоровыми (8/9 по шкале Апгар) и не требовали каких-либо реанимационных мероприятий и дополнительного выхаживания. Каждый ребенок весит два килограмма, что является нормой для многоплодной беременности.

Ведением беременности занималась врач-акушер гинеколог Анна Трофимова, родоразрешением – заведующая симуляционным центром, врач-акушер-гинеколог Татьяна Бабич.

Для Виктории Мехтиевой это вторые роды – в семье есть также старший сын, которому на днях исполнилось 15 лет.

Это удивительное и приятное совпадение, что младшие дети появились в семье практически ровно через 15 лет после рождения первого ребенка. Виктория – прекрасная мама, она смогла выносить тройню до 35 недель и очень четко придерживалась рекомендаций специалистов на протяжении всей беременности. Малыши родились практически с одинаковым весом и находятся на грудном вскармливании, — отмечает Татьяна Бабич.

Рождение тройни – достаточно редкое явление. Например, за 2023 год в медучреждениях Крыма рождено всего три тройни.

В этом году для нас это вторая тройня. За весь период работы Перинатального центра у нас принято 1407 двоен и 30 троен. Многоплодная беременность всегда сопровождается определенными рисками. Соответственно, требуется тщательное наблюдение в течение всего периода вынашивания. Такая беременность должна наблюдаться и родоразрешаться в учреждении третьего уровня оказания медицинской помощи — Перинатальном центре. Накопленный опыт помогает нам оказывать профильную помощь детям и матерям на высоком уровне, — рассказал заведующий Перинатальным центром РКБ им. Н. А. Семашко Денис Кондратюк.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК