В сентябре начнётся тестирование посадки на поезд при помощи биометрии

Тестирование посадки на поезд при помощи биометрии стартует в сентябре, опробовать новую технологию можно будет на вокзалах и станциях.

Сесть на поезд при помощи биометрии можно будет уже в сентябре – тестирование этой технологии скоро стартует на вокзалах и станциях, сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы.

На сегодняшний день продолжается тестирование технологического решения для посадки на поезд. ЦБТ совместно с партнерами завершил этап лабораторных испытаний. В сентябре начинается тестирование оборудования «в полевых условиях» — на вокзалах и станциях, — рассказали в пресс-службе.

Посадка на поезд по биометрии станет альтернативой предъявлению билета или паспорта, но не заменит их, а сам пассажир всегда сможет выбрать для себя наиболее предпочтительный способ обслуживания.

Ранее предусмотреть возможность посадки на поезда, а также приобретение железнодорожных билетов по биометрии предложили в Министерстве транспорта РФ. Предполагалось, что возможность посадки в поезд с использованием государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» будет у пассажиров при наличии технической возможности у перевозчика.

Внедрение биометрии в различные сферы жизни человека приносит значительные преимущества, и люди это уже понимают, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Так, более 2 млн россиян уже самостоятельно зарегистрировались в Единой биометрической системе.

Биометрические технологии обеспечивают надежную идентификацию личности, что сводит к минимуму возможность подделки данных. Это особенно актуально на фоне потребности в высокой степени защиты данных граждан, за которыми идет постоянная охота мошенников. Биометрия практически исключает возможность кражи или копирования личности, так как физические характеристики человека уникальны и сложно подделать. Более того, в нашей стране биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра Единой биометрической системы, — отмечает депутат.

Ещё одно важное преимущество биометрии — это удобство использования, уверен Немкин.

Системы аутентификации на основе биометрии значительно упрощают доступ к различным услугам и устройствам. Пользователям больше не нужно запоминать сложные пароли или носить с собой множество документов для идентификации. Это экономит время и делает процесс взаимодействия с технологией более интуитивным, — говорит он.

Внедрение биометрии также способствует улучшению общественной безопасности.

Видеонаблюдение с использованием технологий распознавания лиц помогает правоохранительным органам быстро идентифицировать преступников и предотвращать правонарушения. В транспортной системе биометрия может быть использована для повышения безопасности пассажиров и автоматизации доступа на вокзалы и аэропорты. Эти меры способствуют созданию более безопасной и эффективной инфраструктуры в различных сферах жизни, начиная от финансовых транзакций до повседневных задач, таких как использование общественного транспорта, — заключил парламентарий.

Кроме того, Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»), например, считает важной задачей на ближайшие полтора года обеспечение развития сети приема оплаты по биометрическим данным. А Сбербанк уже установил по всей России около 750 тысяч платежных терминалов, позволяющих проводить операции с помощью биометрии, до конца года доведет их число до 1 миллиона.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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