В сентябре — выборы депутатов Госдумы: как будет голосовать Севастополь

Избирательные права жителей Севастополя будут полностью обеспечены посредством традиционных форм голосования, сообщили в городской избирательной комиссии. Им будет предложено голосовать:

на избирательном участке по месту регистрации;

на дому при наличии уважительной причины, например, состояние здоровье или уход за родственником;

на любом удобном избирательном участке на территории города с использованием механизма «Мобильный избиратель», если в дни голосования избиратель находится не по месту регистрации. В этом случае избиратель сможет проголосовать только на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ.

Также в этом году на избирательных участках не будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Решение вывести эти электронные ящики для голосования из эксплуатации Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла еще весной: оборудование устарело и может работать с техническими сбоями.

Ранее в ЦИК сообщали, что еще в 2022 году в Россию должна была прийти крупная партия новых, современных КОИБов, но этого не случилось из-за санкций.

Вместе с тем, как отметила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова, «за время эксплуатации КОИБы хорошо зарекомендовали себя и не давали сбоев. Отказ от использования электронных ящиков для голосования не создаст никаких организационных сложностей, поскольку члены участковых избирательных комиссий сохранили опыт работы с традиционным способом голосования».

В единый день голосования, который растянут на три дня — с 18 по 20 сентября, севастопольцы будут выбирать депутатов Государственной Думы IX созыва, а также депутатов восьми муниципальных советов: Андреевского, Балаклавского, Верхнесадовского, Инкерманского, Качинского, Нахимовского, Орлиновского и Терновского.

источник: «Севастопольская газета»