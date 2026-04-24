В середине июня в Крыму состоится стратегическая сессия «Сфера-ПРО.Экономика»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:29 24.04.2026

С 18 по 19 июня в Алуште состоится VII стратегическая сессия «Сфера-ПРО. Экономика». Мероприятие объединит около 200 участников — представителей органов власти, крупного, среднего и малого бизнеса, экспертного сообщества, а также делегации из ряда регионов России.

Как сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, в этом году на одной площадке соберутся представители промышленного и обрабатывающего бизнеса, индустрии гостеприимства, туристической сферы, а также эксперты и чиновники из множества регионов.

Стратегическая сессия традиционно станет ключевой платформой для конструктивного диалога бизнеса и власти, обмена успешными практиками и выработки совместных решений. География участников охватывает Краснодарский край, Томскую, Новосибирскую, Смоленскую, Запорожскую, Липецкую, Нижегородскую, Пензенскую, Рязанскую и Ростовскую области, а также Донецкую Народную Республику. Такое представительство подчёркивает межрегиональный уровень события и его значимость для экономического развития регионов, — рассказала Ирина Кивико.

В центре внимания сессии — вопросы повышения производительности труда, цифровой трансформации предприятий, внедрения искусственного интеллекта и роботизации. Участники обсудят современные инструменты повышения эффективности бизнеса, меры государственной поддержки и лучшие практики технологического развития.

Узнайте больше:  20 апреля - Акулинин день. Сегодня бойтесь русалок!

В программе: пленарное заседание, тематические круглые столы (в том числе по господдержке цифровой трансформации, развитию ИИ и роботизации), образовательные секции, а также хакатон программы «Лидеры производительности», которая реализуется Всероссийской академией внешней торговли по заказу Минэкономразвития России.

Отдельное внимание будет уделено обмену межрегиональным опытом и внедрению передовых решений в промышленности, туризме и сфере услуг. Для участников подготовят интерактивные площадки, включая робовыставку и демонстрацию роботизированных технологий.

Мероприятие организовано Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Республики Крым при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Регистрация открыта по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69e0f09a4936396a82b68935

источник: пресс-служба Минэкономразвития РК 

