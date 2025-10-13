В середине октября в Крыму будет солнечно и без дождей

Понедельник начнется с тыловой части циклона – прохладно и с короткими дождями, до четырех литров воды на квадратный метр. Под утро +7…10, днем +13…16 градусов, – уточнил эксперт.

Во вторник, по его словам, осадки пойдут на убыль, максимум 1-3 миллиметра, температура ночью +6…9, днем +10…13 градусов.

Тишковец отметил, что со среды, 15 октября, погоду начнет определять антициклон, который принесет сухую и солнечную погоду.

С середины недели инициатива в атмосфере перейдет к гребню антициклона, осадки прекратятся, облака начнут рассеиваться. Ночью +4…7, днем +11…14 градусов, – сказал он.

Во второй половине недели, с четверга по воскресенье, в регионе ожидается в основном солнечная и сухая погода. По ночам +3…8, днем +10…15. Тишковец подчеркнул, что это все еще ниже нормы, однако, ситуация компенсируется солнцем и отсутствием осадков.

Он добавил, что в горных районах Крыма ночами температура может опускаться до 0…+5 градусов, что станет первыми намеками на заморозки.

источник: РИА Новости Крым