В Сети появилось видео с моментом смертельного ДТП в Краснолесье

Об этом ДТП в Краснолесье мы сегодня подробно рассказывали: пьяный водитель кроссовера сбил детей. 14-летняя девочка скончалась в больнице, за жизнь 13-летнего мальчика бьются врачи.

На видео МВД по РК водитель дает первые показания. Уверяет, что «выпил только 50 граммов», что была какая-то «Нива», спровоцировавшая ДТП. Выяснилось, что никакой «другой машины» не было, в были скорость выше положенной и неуверенный заход в поворот. А дети… Они просто стояли на остановке… В Сети появилось видео момента ДТП в Краснолесье. Слабонервным смотреть не стоит.

Видео: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

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