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В Сети появилось видео с моментом смертельного ДТП в Краснолесье
Фото: ВК, Автопартнер Крым, Виктория Морозова

В Сети появилось видео с моментом смертельного ДТП в Краснолесье

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:47 13.12.2021

Об этом ДТП в Краснолесье мы сегодня подробно рассказывали: пьяный водитель кроссовера сбил детей. 14-летняя девочка скончалась в больнице, за жизнь 13-летнего мальчика бьются врачи.

На видео МВД по РК водитель дает первые показания. Уверяет, что «выпил только 50 граммов», что была какая-то «Нива», спровоцировавшая ДТП. Выяснилось, что никакой «другой машины» не было, в были скорость выше положенной и неуверенный заход в поворот. А дети… Они просто стояли на остановке… В Сети появилось видео момента ДТП в Краснолесье. Слабонервным смотреть не стоит.

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В Сети появилось видео с моментом смертельного ДТП в Краснолесье

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