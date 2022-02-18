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В Севастополь для прохождения ходовых испытаний прибыл электробус

В Севастополь для прохождения ходовых испытаний прибыл электробус

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:25 18.02.2022

Согласно предварительной договорённости между Департаментом транспорта и ПАО «КАМАЗ», на базе ГУП «Севэлектроавтотранс» начались сравнительные испытания электробуса КАМАЗ-6282. Эксплуатация пройдёт по сложным городским маршрутам с подъемами и склонами, чтобы понять справится ли он с нашими дорогами.

Электробус КАМАЗ-6282, собственная разработка конструкторов Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ», является одним из самых высокотехнологичных продуктов компании. На корпусе данного экземпляра написано: «Без тряски и вибрации, не привязан к контактной сети» – это не единственные достоинства электробуса. Электробус имеет низкопольный кузов, большую вместимость (85 пассажиров), экономичность, экологичность, низкий уровень шума, комфортабельность, адаптирован под граждан с детскими колясками и маломобильных людей.  В салоне предусмотрены порты USВ, позволяющие заряжать различные гаджеты. Среди штатного бортового оборудования следует выделить наличие видеокамер в салоне и системы спутниковой навигации. Также следует отметить возможную эксплуатацию транспортного средства при температуре от +40 до -40 градусов Цельсия. В кабине водителя установлена инновационная приборная панель в виде многофункционального дисплея, кнопок управления, позволяющих контролировать весь процесс перевозки пассажиров, включая транспортную обстановку на дороге, — отмечают в пресс-службе предприятия.

В Севастополь для прохождения ходовых испытаний прибыл электробус В Севастополь для прохождения ходовых испытаний прибыл электробус В Севастополь для прохождения ходовых испытаний прибыл электробус В Севастополь для прохождения ходовых испытаний прибыл электробус

Для оценки технико-эксплуатационных показателей, запаса хода, параметров тягового привода и энергоёмкости тяговых батарей проводятся испытания с нагрузкой по троллейбусным маршрутам с большой протяжённостью: №10К «Бухта Казачья – Центр города», №11 «Пл. Ластовая – Пл. Ушакова», №11А «Пр. Победы – пл. Ушакова». Также для определения полноты эксплуатационной оценки, электробус пройдёт испытания на автобусных маршрутах: №3, №5, №23, №24, №103 города Севастополь.

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фото: пресс-служба ГУП «Севэлектроавтотранс»


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