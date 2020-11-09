В Севастополь доставили 30 тысяч высокоточных тестов на COVID-19

Тест-системы на COVID-19 поступили в сертифицированную ПЦР-лабораторию, обслуживающую весь город. Это своевременная мера поддержки региона.

Эпидемиологическая обстановка в Севастополе осложнилась в сентябре и нагрузка на единственную севастопольскую лабораторию для исследования тестов возросла в разы. Тест-системы, закупленные и доставленные в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Регион заботы», позволят поддержать необходимый объём тестирования и выявлять заболевших на самых ранних стадиях – в этом случае лечение будет более эффективным, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В настоящее время в лаборатории в приоритетном порядке обрабатываются пробы работников социальной сферы.

В регионах присутствия проекта «Регион заботы» мы выявляем текущие потребности и стараемся максимально их удовлетворить. В первую волну пандемии мы доставляли тесты медикам Забайкалья, поставляли тесты и жизненно важное медицинское оборудование в Дагестан, с нашей помощью были организованы поставки средств индивидуальной защиты в соцучреждения других регионов страны. Наши возможности не безграничны, но если в пилотном регионе есть острая потребность, как в случае с тест-системами в Севастополе, мы стараемся помочь. «Регион заботы» и Севастополь связывают теплые отношения, и мы хотим поддержать наших коллег в это непростое время, – прокомментировал поставку руководитель проекта «Регион заботы» Борис Хесин.

Переданные тесты отличаются высокой чувствительностью и позволяют определить наличие коронавирусной инфекции с точностью более 96% даже в инкубационном периоде и на самых ранних стадиях заражения. Это позволит охватить тестированием большее число жителей и даст дополнительную возможность для оперативного управления ситуацией с диагностированием заболевания.

В настоящее время эпидобстановка в Севастополе остаётся контролируемой. Осенью начался рост числа заболевших: если в начале сентября мы регистрировали по 5-10 новых пациентов в сутки, то сейчас их уже по 80. Поэтому необходимость в своевременной диагностике была и остаётся актуальной. Мы благодарны «Региону заботы» за оказанную помощь, – отмечает начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Анна Островская.

Тесты были поставлены с соблюдением холодовой цепи и всех санитарно-эпидемиологических требований. Поступление тестов позволило создать в лаборатории запас на месяц бесперебойной работы, подчеркнул главный врач кожно-венерологического диспансера Александр Шевела:

Когда напряжённая ситуация, когда сложно и тяжело, такая поддержка очень важна, и мы благодарны тем, коллегам, которые вовремя привезли тесты – это очень большая помощь городу. Проба поступает в лабораторию по определённому порядку, и перед тем, как будет установлен результат, она проходит несколько этапов. Это сложный кропотливый процесс. В одном из этапов задействована роботизированная установка, которая нам очень помогает. Поступившие системы как раз запрограммированы на эту роботизированную установку.

Севастополь – пилотный регион проекта ОНФ «Регион заботы», где экспертами проекта, совместно с руководством региона и Департаментом здравоохранения, ведется системная работа по развитию паллиативной помощи. В сентябре город посетила автор проекта «Регион заботы» Нюта Федермессер. В рамках рабочей встречи с губернатором Михаилом Развожаевым обсуждались вопросы организации системы медико-социальной помощи жителям Севастополя. Тогда же была озвучена необходимость в поставке тест-систем на коронавирусную инфекцию для единственной лаборатории по тестированию на COVID-19, открытой в апреле, – в период первой волны пандемии.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя