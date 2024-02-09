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В Севастополь доставили огонь семейного очага «Сердце России»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополь доставили огонь семейного очага «Сердце России»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:24 09.02.2024

Церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России» стала главным событием начала Года семьи, старт которому дал Президент Владимир Путин. В Севастополь огонь семейного очага привезла семья Елизаровых, теперь все желающие могут забрать с собой его частичку.

Создание семьи всегда очень трогательное событие, но в Год семьи это особенно символично. Наши молодожёны могут взять с собой частичку огня семейного очага «Сердце России». Всех, кто приходит к нам за семейным очагом, переполняют чувства доброты и нежности. Кстати, приходят за частичкой очага и уже женатые пары: получить его можно по пятницам и субботам в наших загсах, — цитирует пресс-служба начальника управления ЗАГС Севастополя Ирину Жарикову.

Молодожёны Артём и Яна Курман заключили брак в отделе ЗАГС Нахимовского района и поддержали добрую традицию – взяли домой частичку семейного очага.

Свечу принесём домой, чтобы она горела и приносила радость в нашу семью. Познакомились мы ровно два года назад в соцсетях. Как и у всех, иногда бывали проблемы в отношениях, но всегда находим компромисс. Очень хотим завести свои семейные традиции, возможно, будем по-особенному праздновать годовщину свадьбы, — говорят молодожёны.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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