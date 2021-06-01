В Севастополь доставили первую партию вакцины «КовиВак»

Первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак» поступила в количестве порядка 780 доз и уже распределена по больницам Севастополя. Сейчас вакцина распределяется по прививочным пунктам. В ближайшие дни иммунизацию можно будет пройти:

в мобильных амбулаториях на площади Нахимова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин», «Адриа» и «SeaMall»;

во взрослых поликлиниках городской больницы № 9 в Инкермане на улице Умрихина, 6 и в Балаклаве на улице Мира, 5;

в мобильном пункте вакцинации на площади Захарова, во взрослой поликлинике городской больницы № 4 на улице Леваневского, 25, а также во всех фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях Северной стороны.

«КовиВак» — двухкомпонентная вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

Вакцина прошла все этапы клинических испытаний и была официально зарегистрирована на территории России 20 февраля 2021 года. Она безопасна, нежелательных явлений после вакцинации не выявлено, — сообщили в Правительстве Севастополя.