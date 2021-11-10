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В Севастополь доставят более 9 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополь доставят более 9 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:08 10.11.2021

По предварительной информации, новые поставки вакцины «Спутник Лайк» ожидаются в течение 12 дней, более 9 тысяч доз.

На сегодняшний день во всех прививочных пунктах Севастополя есть достаточное количество вакцины «Спутник V» – всего более 40 тысяч доз. Имеются небольшие остатки вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» — чуть более 200 доз, а также около 1 300 доз препарата «Спутник Лайт». Эти вакцины распределяются по прививочным пунктам, в основном в наличии в поликлиниках городских больниц № 4 и № 9. Все необходимые письма и запросы в Министерство здравоохранения департаментом направлены. Хочу отметить, что проблема по поставкам «Спутник Лайт» не только в нашем регионе, она есть и в других регионах РФ. По поставкам «КовиВак» и «ЭпиВакКороны» пока точных данных нет, но мы видим перспективу на ближайшие две недели, по данным Министерства здравоохранения. Любая вакцина при ее производстве распределяется по всем регионам равномерно, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного внештатного специалиста-эпидемиолога департамента здравоохранения Сергея Грыгу.

Ревакцинацию в Севастополе прошли уже 24 531 человек.

Идеальный вариант сделать прививку после шести месяцев после первой вакцинации, после перенесенного заболевания можно сделать прививку и раньше этого срока. Также повторную вакцинацию можно сделать любой другой вакциной, имеющейся в наличии, не обязательно прививаться именно «Спутником Лайт», — говорит главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения.

Напомним, Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения. В Севастополе это примерно 328 тысяч человек.

В Севастополь доставят более 9 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

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