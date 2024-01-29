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В Севастополь доставлен огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России»

В Севастополь доставлен огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:32 29.01.2024

Сегодня огонь семейного очага «Сердце России» передан представителям Севастополя – в Город-Герой его привезла семья Елизаровых.

Сейчас огонь хранится в отделе ЗАГС Ленинского района Севастополя и 3 февраля, в рамках торжественного открытия Года семьи в Севастополе, его передадут во все ЗАГСы города, чтобы любая пара, которая подаёт заявление или регистрирует брак, могла к нему подойти и взять частичку, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева. 

Церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России» стала главным событием начала Года семьи, старт которому дал Президент Владимир Путин.

В Севастополе доставлен огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России» В Севастополе доставлен огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России» В Севастополе доставлен огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России»

Огонь для «Сердца России» привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме – родины святых Петра и Февронии. Трогательная история их чистой любви – одна из любимых в России. И именно в День святых Петра и Февронии, 8 июля, вся страна отмечает День семьи, любви и верности.

После зажжения «Сердца России» на форуме «Родные – Любимые» огонь из очага перенесли в 12 лампад – их доставляют во все федеральные округа и новые регионы, откуда огонь распространяют по всей стране. Ещё одну лампаду зажгли для выставки «Россия».

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Семья Елизаровых представила Севастополь на форуме «Родные – Любимые» и доставила огонь «Сердца России» в Город-Герой.

Это традиция, которую, я считаю, нужно сделать ежегодной – удивительные чувства доброты, теплоты, радости, чувство гордости. Все говорят слова «семейный очаг» – и вот он, символ. В этом сила семьи, сила России. Это честь – передавать частичку его молодым семьям, мы везём этот огонь семьи в наш легендарный, любимый город Севастополь, – подчеркивает Александр Елизаров. 

Напомним, Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые» стал первым официальным мероприятием Года семьи в России. Участие в форуме приняли представители семейных династий из 89 регионов страны, многодетные семьи, семьи участников спецоперации, Героев России.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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