В Севастополь доставлен огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России»

Сегодня огонь семейного очага «Сердце России» передан представителям Севастополя – в Город-Герой его привезла семья Елизаровых.

Сейчас огонь хранится в отделе ЗАГС Ленинского района Севастополя и 3 февраля, в рамках торжественного открытия Года семьи в Севастополе, его передадут во все ЗАГСы города, чтобы любая пара, которая подаёт заявление или регистрирует брак, могла к нему подойти и взять частичку, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России» стала главным событием начала Года семьи, старт которому дал Президент Владимир Путин.

Огонь для «Сердца России» привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме – родины святых Петра и Февронии. Трогательная история их чистой любви – одна из любимых в России. И именно в День святых Петра и Февронии, 8 июля, вся страна отмечает День семьи, любви и верности.

После зажжения «Сердца России» на форуме «Родные – Любимые» огонь из очага перенесли в 12 лампад – их доставляют во все федеральные округа и новые регионы, откуда огонь распространяют по всей стране. Ещё одну лампаду зажгли для выставки «Россия».

Семья Елизаровых представила Севастополь на форуме «Родные – Любимые» и доставила огонь «Сердца России» в Город-Герой.

Это традиция, которую, я считаю, нужно сделать ежегодной – удивительные чувства доброты, теплоты, радости, чувство гордости. Все говорят слова «семейный очаг» – и вот он, символ. В этом сила семьи, сила России. Это честь – передавать частичку его молодым семьям, мы везём этот огонь семьи в наш легендарный, любимый город Севастополь, – подчеркивает Александр Елизаров.

Напомним, Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые» стал первым официальным мероприятием Года семьи в России. Участие в форуме приняли представители семейных династий из 89 регионов страны, многодетные семьи, семьи участников спецоперации, Героев России.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя