В Севастополь поступают первые бетонные укрытия

Первые бетонные укрытия начали поступать в Севастополь, они будут установлены, как я уже говорил, на пляжах, в парках и на остановках, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили меры безопасности, которые были введены ранее по итогам чрезвычайного пленарного заседания Законодательного Собрания.

На сегодняшний день в 160 подъездах в многоквартирных домах города запрограммировали системы удалённого открытия дверей на случай поступления сигнала «Баллистика» – это цифровые и аналоговые домофоны.

Всего к этой системе планируем подключить 6 000 подъездов, она будет интегрирована с программой «Безопасный город», работы продолжаются, – отмечает и. о. заместителя губернатора Евгений Горлов.

Также в целях безопасности всех водителей, контролёров, кондукторов общественного транспорта проинструктировали, как вести себя при поступлении сигнала «Воздушная тревога» или «Баллистика».

При воздушной тревоге автобус доезжает до ближайшей остановки, кармана или парковки, пассажирам рекомендовано выйти из салона и дойти до ближайшего укрытия. При баллистической опасности, так как время очень ограничено, водитель останавливает транспорт сразу, не нарушая ПДД и занимая правый ряд, чтобы освободить дорогу для спецтранспорта; пассажирам следует занять места в проходе, подальше от окон, – говорит директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

Катера и паромы довозят людей до причала. При воздушной тревоге пассажиры покидают салон и следуют в укрытия, при сигнале баллистики – остаются в салоне до отбоя тревоги.

Пассажиры, водители и персонал автовокзала при воздушной тревоге эвакуируются в укрытие, расположенное в ближайшем здании МФЦ. При баллистике все занимают места в здании автовокзала, подальше от окон.

Как я уже рассказывал, работники общественного транспорта проходят обучение правилам оказания первой помощи. Транспорт обеспечен дополнительными наборами для оказания первой помощи, в которых есть жгуты и бинты, – подчеркивает губернатор.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя