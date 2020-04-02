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В Севастополь поступила первая партия медицинских масок от Минпромторга
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополь поступила первая партия медицинских масок от Минпромторга

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 9:59 02.04.2020

Спрос на медицинские маски, отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя, очень большой, проблема их отсутствия в аптеках существует во всей стране. Город 1 апреля получил первую партию масок, которые  Минпромторг РФ заказал из Китая для регионов. Маски будут распределять между  работающими организациями. В первую очередь больницы, транспортные предприятия.

Что касается местных производителей, мы договорились с Севастопольской фабрикой Нины Ониловой. Они взяли заказ и готовы пошить 5 тыс. масок. Мы постарались сделать так, чтобы эти маски были более высокого качества, для работы с большим количеством людей. Маски шьются, и будут шиться по Советским ГОСТам, это так называемая «марлевая многоразовая повязка». Мы помогли фабрике закупить марлю в Ивановской области, – она тоже в огромном дефиците. Производство разворачивается. В ближайшее время мы эти маски получим. После обеспечения всех работающих на сегодняшний день категорий граждан, продукция фабрики будет в доступе для всех севастопольцев, — цитирует пресс-служба врио губернатоа Севастополя Михаила Развожаева.

 

В Севастополь поступила первая партия медицинских масок от Минпромторга

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