В Севастополь поступила первая партия медицинских масок от Минпромторга

Спрос на медицинские маски, отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя, очень большой, проблема их отсутствия в аптеках существует во всей стране. Город 1 апреля получил первую партию масок, которые Минпромторг РФ заказал из Китая для регионов. Маски будут распределять между работающими организациями. В первую очередь больницы, транспортные предприятия.

Что касается местных производителей, мы договорились с Севастопольской фабрикой Нины Ониловой. Они взяли заказ и готовы пошить 5 тыс. масок. Мы постарались сделать так, чтобы эти маски были более высокого качества, для работы с большим количеством людей. Маски шьются, и будут шиться по Советским ГОСТам, это так называемая «марлевая многоразовая повязка». Мы помогли фабрике закупить марлю в Ивановской области, – она тоже в огромном дефиците. Производство разворачивается. В ближайшее время мы эти маски получим. После обеспечения всех работающих на сегодняшний день категорий граждан, продукция фабрики будет в доступе для всех севастопольцев, — цитирует пресс-служба врио губернатоа Севастополя Михаила Развожаева.