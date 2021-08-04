В Севастополь поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт»

Первая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Севастополь. По прививочным пунктам уже распределены 4 тысячи доз. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастопля.
Уточняется, что сделать прививку можно:
— в мобильных амбулаториях на площади Нахимова, в торговом центре «Муссон», «Апельсин» и SeaMall;
— во всех поликлиниках первой городской больницы;
— во взрослых поликлиниках городской больницы № 9 в Инкермане на улице Умрихина, 6 и в Балаклаве на улице Мира, 5;
— в мобильном пункте вакцинации на площади Захарова;
— во взрослой поликлинике городской больницы № 4 на улице Леваневского, 25, а также во всех фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях Северной стороны.
Напомним, «Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина. Она предназначена для повторной вакцинации, а также рекомендуется тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией, но еще не успел вакцинироваться.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..