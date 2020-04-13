В Севастополь поступили новые аппараты искусственной вентиляции легких

В Севастополь поступили два новых аппарата искусственной вентиляции лёгких.

В инфекционной больнице развернуты 225 коек, в том числе 50 детских. На сегодняшний день кислородом оснащены 44 койки. Установлено 39 аппаратов ИВЛ. Два новых аппарата сейчас они устанавливаются. На сегодняшний день в палаты четвертого корпуса проведены еще 44 точки кислорода. К среде будет обеспечена их полная готовность. До конца месяца мы планируем оснастить кислородом все 225 коек инфекционной больницы. Кроме того, в больнице №9 подготовлены 42 койки и 7 аппаратов ИВЛ, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Александра Кулагина.

По словам чиновника, с начала года под медицинским наблюдением в Севастополе находилось 5, 323 человека, по завершению карантинного периода снято с наблюдения 4,775. Под наблюдением остается 548 человек.

С начала года в городскую инфекционную больницу были госпитализированы 99 человек и выписаны уже 64 человека. В настоящий момент в стационаре находятся 35 человек. За период с 1 января текущего года коронавирусной инфекцией в Севастополе заболело 6 человек, 4 выздоровели и в стационаре остаются двое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В обсерваторе – отделении №2 Первой городской больницы находится 105 человек – 57 сотрудников и 48 пациентов, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям: +7 (8692) 227-227.