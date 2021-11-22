В Севастополь поступило более 37 тысяч доз вакцины против гриппа

В прививочные пункты Севастополя доставлено 37,5 тысяч доз вакцины против гриппа «Ультрикс Квадри».

Пришла вакцина против гриппа, которая доставлена во все прививочные пункты. На сегодняшний день от гриппа привито 73 тысячи человек. Работа продолжается. Нам нужен охват 60% для коллективного иммунитета, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директор департамента здравоохранения Виталия Денисова.

Для эффективного противодействия вирусу в Севастополе необходимо привить около 274 тысяч человек. Как сообщалось ранее, в регионе ожидается непростой эпидсезон гриппа: ученые выявили новые агрессивные штаммы вируса, кроме того, в Севастополе уже был зарегистрирован случай микст-инфекции гриппа и коронавируса.

Губернатор Михаил Развожаев поручил усилить прививочную кампанию в школах Севастополя.

По гриппу нужно провести вакцинацию среди школьников. Усильте это направление, потому что вакцинация детей должна быть максимальной, насколько это возможно, — подчеркивает глава города.

«Ультрикс Квадри» — это четырехкомпонентная вакцина, которая содержит по два компонента вирусов гриппа А и В. После введения препарата возможны реакции, поскольку в организм вводится инородный белок. Может наблюдаться небольшое повышение температуры тела, болезненность в месте укола, покраснение, легкий зуд, которые проходят в течение нескольких дней.

Напомним, сделать прививку от гриппа можно в любом пункте вакцинации – в поликлиниках, торговых центрах и мобильных амбулаториях. Работают также мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».