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В Севастополь поступит новая коммунальная техника
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополь поступит новая коммунальная техника

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:51 02.06.2021

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал постановление, которое позволит предприятиям обновить парк коммунальной техники в 2021 году.

Такая мера повысит эффективность выполнения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства города. Новая техника в количестве 53 единиц будет приобретена для наших предприятий — «Водоканал», «Севтеплоэнерго» и «Благоустройство», а также для государственных бюджетных учреждений «ГОРСВЕТ» и «Парки и скверы», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя  директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

В рамках взаимодействия Севастополя с правительством Москвы на приобретение и обновление коммунального транспорта и развитие жилищно-транспортной инфраструктуры города  выделено порядка 250 млн рублей.

В Севастополь поступит новая коммунальная техника

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