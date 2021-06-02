В Севастополь поступит новая коммунальная техника

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал постановление, которое позволит предприятиям обновить парк коммунальной техники в 2021 году.

Такая мера повысит эффективность выполнения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства города. Новая техника в количестве 53 единиц будет приобретена для наших предприятий — «Водоканал», «Севтеплоэнерго» и «Благоустройство», а также для государственных бюджетных учреждений «ГОРСВЕТ» и «Парки и скверы», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.