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В Севастополь прибыла уникальная икона Божье Матери "Семистрельная". Встречали росгвардейцы

В Севастополь прибыла уникальная икона Божье Матери «Семистрельная». Встречали росгвардейцы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:07 13.08.2020

Военнослужащие севастопольского специального моторизованного полка Росгвардии и представители территориального органа ведомства приняли участие в молебне, посвящённом прибытию из Подмосковья в город-герой уникальной мироточивой иконы Божьей Матери «Семистрельная».

Один из организаторов странствия чудотворного образа Богородицы в Севастополь, ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Поляков рассказал собравшимся, что эта православная реликвия впервые замироточила в 2009 году именно в Севастополе. После этого икона побывала во многих храмах России, Белоруссии, Украины, Грузии, а также Германии. После богослужения православную святыню доставили в пункт постоянной дислокации спецподразделения ОМОН «Беркут». Настоятель храма иерей Александр обратил внимание присутствующих на значение чудотворного образа, разъяснил символизм иконы и, окропив святой водой сотрудников специального подразделения, пожелал им силы духа, терпения и удачи при выполнении служебно-боевых задач, — отмечают в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).

В Севастополь прибыла уникальная икона Божье Матери "Семистрельная". Встречали росгвардейцы В Севастополь прибыла уникальная икона Божье Матери "Семистрельная". Встречали росгвардейцы В Севастополь прибыла уникальная икона Божье Матери "Семистрельная". Встречали росгвардейцы В Севастополь прибыла уникальная икона Божье Матери "Семистрельная". Встречали росгвардейцы В Севастополь прибыла уникальная икона Божье Матери "Семистрельная". Встречали росгвардейцы В Севастополь прибыла уникальная икона Божье Матери "Семистрельная". Встречали росгвардейцы

фото: Татьяна Подгорная

В Севастополь прибыла уникальная икона Божье Матери "Семистрельная". Встречали росгвардейцы

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