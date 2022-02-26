В Севастополь прибыли украинские пограничники с острова Змеиный

В Севастополь 26 февраля прибыли 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный. Все они ранее сложили оружие в ходе спецоперации российских военных. Нюанс ситуации – дома их «похоронили героями». Владимир Зеленский заявил, что все защитники острова погибли и будут посмертно удостоены звания Героев Украины.

Сегодня в Севастополь доставлена группа военнослужащих Украины с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться домой к семьям. Моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских пограничников. Для этого был создан и проработан безопасный коридор для вывода из мест боевых действий. После проведения кратковременных юридических процедур, военнослужащие будут отправлены домой. За медицинской помощью никто не обращался со стороны военнослужащих, — прокомментировал заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению Михаил Ясников.