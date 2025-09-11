Прямо сейчас:
В Севастополь приехали Анна Алешина и Тамара Быкова: поделились опытом с молодыми спортсменами
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополь приехали Анна Алешина и Тамара Быкова: поделились опытом с молодыми спортсменами

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:15 11.09.2025

В Севастополь прибыли выдающиеся спортсменки — заслуженный мастер спорта России по академической гребле, бронзовый призер Олимпийских игр 1976 года Анна Борисовна Алешина и чемпионка первого чемпионата мира по прыжкам в высоту, многократная чемпионка СССР Тамара Владимировна Быкова.

Спортсменки встретились с юными и опытными гребцами Спортивной школы олимпийского резерва № 8 на водно-гребной базе «Чайка».

Анна Алешина рассказала о своем пути. За свою карьеру завоевала множество наград, включая титулы чемпионки Европы, обладательницы Кубка СССР, а также стала восьмикратным чемпионом и призером чемпионатов СССР.

Тамара Быкова поделилась с севастопольскими спортсменами уникальным опытом и секретами подготовки. Ее результат — 2.05 метра — оставался мировым рекордом в течение двадцати лет и до сих пор служит примером для новых поколений атлетов.

Гости отвечали на вопросы юных гребцов, делились воспоминаниями о спортивных победах и давали советы.

Мероприятие состоялось в рамках благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям и молодежи России», реализуемой общероссийской общественной организацией «Российский союз спортсменов».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 9

