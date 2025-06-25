В Севастополь пришла новая дорожно-уборочная техника

В Севастопольский Автодор поступила новая дорожно-уборочная техника. Всего получили три новых машины подметально-уборочной техники. На них дорожники очищают автомобильные дороги: собирают пыль, мелкую грязь в придорожной полосе, очищают осевые и подбортовые части дорог.
Это новая и надежная, качественная техника, которая приобретена на благо нашего города. Теперь в ГБУ «Севастопольский Автодор» 15 единиц дорожно-уборочной техники. Примечательно, что одна из новых машин – это комбинированная машина, которую можно использовать и зимой при обработке дорог для борьбы с гололедом, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» Романа Булавкина.
Поступившие новые машины – отечественного производства. Специалисты Севавтодора уже успели оценить их преимущества.
В новых машинах есть дополнительные функции: механизм для сбора листвы и мелкого мусора. Он его собирает по принципу пылесоса, – поделился мастер по содержанию дорог ГБУ «Севастопольский Автодор» Длявер Неметулаев.
Напомним, что работы по очистке улично-дорожной сети города продолжаются и ведутся в круглосуточном режиме.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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