В Севастополь пришла новая дорожно-уборочная техника

В Севастопольский Автодор поступила новая дорожно-уборочная техника. Всего получили три новых машины подметально-уборочной техники. На них дорожники очищают автомобильные дороги: собирают пыль, мелкую грязь в придорожной полосе, очищают осевые и подбортовые части дорог.

Это новая и надежная, качественная техника, которая приобретена на благо нашего города. Теперь в ГБУ «Севастопольский Автодор» 15 единиц дорожно-уборочной техники. Примечательно, что одна из новых машин – это комбинированная машина, которую можно использовать и зимой при обработке дорог для борьбы с гололедом, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» Романа Булавкина.

Поступившие новые машины – отечественного производства. Специалисты Севавтодора уже успели оценить их преимущества.