В Севастополь в прошлом году наведались почти 570 тысяч туристов

Туристический поток в Севастополе в 2020 году вырос в сравнении с предыдущим годом: город посетили почти 570 тысяч туристов.

Туристический поток в Севастополе в 2020 году составил 567,7 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года туристический поток увеличился на 12,8%, – цитирует «Интерфакс» вице-губернатора Марию Литовко.

По словам чиновника, Севастополь стал одной из точек притяжения отдыхающих в России на фоне переориентации граждан на внутренний туризм из-за ограничений по коронавирусной инфекции. При этом, правда, город не пользовался популярностью у туристов в период новогодних праздников. В этом году в севастопольских объектах размещения было немногим более 3 тысяч гостей, в то время как год назад – около 10 тысяч.

Объём налоговых отчислений от гостиниц и предприятий общественного питания за 11 месяцев 2020 года немного снизился в сравнении с аналогичным периодом 2019-го – 248,1 млн рублей против 276,4 млн рублей.