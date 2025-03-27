В Севастополе 1 апреля стартует пожароопасный сезон. Какие ограничения стоит учитывать

В официальном сообществе Правительства Севастополя в социальной сети «Вконтакте» состоялся прямой эфир с участием директора департамента природных ресурсов и экологии Юлией Гавриловой. Главной темой эфира стал пожароопасный сезон, который начнет действовать с 1 апреля. Особое внимание во время такого сезона уделяется профилактике лесных и ландшафтных пожаров. В Севастополе практически 30% территории – это лес, а причиной пожаров часто становится неосторожное обращение с огнем.

Среди требований во время пожароопасного сезона: не разводить открытый огонь в лесу, не сжигать отходы, не пользоваться горючими материалами в лесу и ни в коем случае не оставлять там отходы. Леса посещать можно, но аккуратно, а если есть желание пожарить мясо – это можно делать в специальных местах, где есть мангальная зона или на своей частной территории, где установка мангалов соответствует требованиям, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента.

Особые требования распространяются на тех, чьи участки граничат с севастопольским лесничеством.

Таких участков у нас более тысячи и владельцы должны соблюдать требования пожарной безопасности. В первую очередь следует очистить территорию участка от горючих материалов, сухих остатков. Ширина очищенной полосы должна быть не менее 10 метров. Со смежными землепользователями мы тесно работаем, проводим обследование территории, – уточнила Юлия Гаврилова.

Одной из тем обсуждения также стали реки, а точнее незаконные сооружения в русле реки, о которых жители сообщили в комментариях.

У нас есть три основных реки: Кача, Бельбек и Черная. Они все паводкового типа, то есть весной уровень воды повышается. В случае если осадки большие, может затапливать прилегающие территории. Любые действия, которые уменьшают пропускную способность реки недопустимы и приводят к последствиям – ухудшается экологическая ситуация прилегающих объектов. В случае нарушений мы работаем совместно с органами Прокуратуры: либо добровольно человек устраняет все, что соорудил незаконно, либо решаем в судебном порядке, – отмечает руководитель профильного ведомства.

Жители в комментариях также задавали вопросы о незаконных свалках строительного мусора.

Все свалки города нами выявлены, описаны и зафиксированы. Мы взаимодействуем с коллегами из полиции и Прокуратуры. В любом случае штраф находит правонарушителя. Напомню, все отходы должны передаваться на утилизацию в организации, которые имеют лицензию, либо вывозиться на полигон твердых коммунальных отходов, если это бытовой мусор и на переработку, если строительный, – говорит Юлия Гаврилова.

Отметим, если вы стали свидетелем нарушения пропускной способности реки, свалки мусора или хотите задать интересующий вопрос – просьба обратиться в личные сообщения Севприроднадзора в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, телеграм.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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