В Севастополе 10 поваров соревновались за звание «Лучший повар детского сада — 2025»

Каждый из участников конкурса представил видео-презентацию на тему: «Секреты успешного повара детского сада!». Далее — три очных испытания:

Конкурс — это возможность показать себя и свое мастерство. Для поваров очень важно поделиться опытом, только общаясь друг с другом можно узнать что-то новое, интересное. Например, есть разные интересные рецептурные сборники, новые детские блюда, которые добавляются в дошкольных учреждениях. Победители конкурса получат всеобщее признание, призы, подарки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Елену Андрус.

На базе Севастопольского колледжа сервиса и торговли прошел финал II городского конкурса «Лучший повар детского сада — 2025». В нем приняли участие 10 поваров из 10 дошкольных образовательных учреждений города.

— тестирование на знание теоретических основ приготовления блюд детского питания, требований санитарных норм и правил;

— «презентация домашнего задания» — полезного кекса для малышей;

— кулинарный поединок, демонстрация навыков и умений приготовления блюд в соответствии с представленной технологической картой.

Всем участникам был предложен одинаковый набор продуктов, из которых им предстояло приготовить второе горячее блюдо с гарниром для детей в возрасте от 3-х до 7 лет в количестве двух порций.

Жюри обращало внимание на соблюдение санитарно-гигиенических требований, чистоты рабочего места, требований к внешнему виду, умение работать с инструментами и инвентарем, алгоритмы приготовления блюд.

Я приготовила полезный кекс с творогом и цукатами. Готовить очень быстро и легко. Рецепт по технологической карте, который можно использовать в детском саду. Творог, к сожалению, любят не все дети, поэтому я его добавила в кекс. В таком конкурсе я участвую впервые. Меня вдохновляет любовь к детям, поэтому я уже 15 лет работаю в детском саду и каждый день для них готовлю вкусную и полезную еду, — поделилась повар детского сада № 90 Елизавета Сулим.

Итоги конкурса департамент образования и науки подведет в первой половине ноября.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя