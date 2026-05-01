В Севастополе 100 представителей РСО дали старт акции «Десант Победы»

На территории 35-й береговой батареи состоялось торжественное открытие VII патриотической акции «Десант Победы», участниками которой стали 100 представителей студенческих отрядов Севастополя и Губернаторских школьных трудовых отрядов. Проект приурочен к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и направлен на сохранение исторической памяти, развитие гражданско-патриотического воспитания, а также вовлечение молодежи в добровольческую деятельность.

Программа открытия включила официальную церемонию старта акции, возложение цветов к памятным местам и экскурсию по местам боевой славы.

В 2026 году акция проходит в седьмой раз и реализуется Севастопольским региональным отделением Российских студенческих отрядов при поддержке управления по делам молодежи.

Российские студенческие отряды в седьмой раз проводят традиционную акцию, приуроченную к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Десант Победы» — наша добрая традиция, которая объединяет поколения и позволяет сохранить историческую память через погружение в события Великой Отечественной войны и реальные действия по благоустройству памятников истории. В ходе «Десанта Победы» школьники и студенты проведут субботники на фортах «Литер А5», Стрелецком и Северном, а также на 19-й батарее. Помимо этого, ребята помогут ветеранам и маломобильным гражданам с бытовыми вопросами, — отметила начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.

Особое место в проекте занимает наставничество: 60 бойцов Российских студенческих отрядов выступят наставниками для 40 участников Губернаторских школьных трудовых отрядов, вовлекая школьников в общественно полезную деятельность.

Для меня участие в «Десанте Победы» — это возможность внести личный вклад в сохранение памяти о подвиге защитников Севастополя. Именно такие проекты помогают почувствовать связь поколений и по-новому взглянуть на историю родного города, — поделилась участница акции, ученица школы № 60 Виктория Просекина.

Помимо трудового этапа, программа акции включает образовательный и культурно-просветительский блоки: проведение тематических уроков в школах, адресную помощь, изучение истории памятных мест совместно с экспертами общественной организации «Гренадер».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя